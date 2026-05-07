Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comice Agricole Estival Interdépartemental Route des Allées Coussac-Bonneval

Comice Agricole Estival Interdépartemental Route des Allées Coussac-Bonneval

Comice Agricole Estival Interdépartemental Route des Allées Coussac-Bonneval samedi 8 août 2026.

Lieu : Route des Allées

Adresse : Parc du Chateau

Ville : 87500 Coussac-Bonneval

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Coussac-Bonneval

Comice Agricole Estival Interdépartemental

Route des Allées Parc du Chateau Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concours estival de la race bovine Limousine.
Concours ovin race charmeuse.
Démonstration chiens de troupeaux et animations diverses.
Vide-grenier et concours de labour.
Repas sur place proposé midi et soir.   .

Route des Allées Parc du Chateau Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 39 64 76  Comice.agricole.coussac87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comice Agricole Estival Interdépartemental

L’événement Comice Agricole Estival Interdépartemental Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix

À voir aussi à Coussac-Bonneval (Haute-Vienne)