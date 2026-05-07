Comice Agricole Estival Interdépartemental Route des Allées Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Comice Agricole Estival Interdépartemental

Route des Allées Parc du Chateau Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Concours estival de la race bovine Limousine.

Concours ovin race charmeuse.

Démonstration chiens de troupeaux et animations diverses.

Vide-grenier et concours de labour.

Repas sur place proposé midi et soir. .

Route des Allées Parc du Chateau Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 39 64 76 Comice.agricole.coussac87@gmail.com

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English : Comice Agricole Estival Interdépartemental

L’événement Comice Agricole Estival Interdépartemental Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix