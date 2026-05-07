Comice Agricole Estival Interdépartemental Route des Allées Coussac-Bonneval
Comice Agricole Estival Interdépartemental Route des Allées Coussac-Bonneval samedi 8 août 2026.
Coussac-Bonneval
Comice Agricole Estival Interdépartemental
Route des Allées Parc du Chateau Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Concours estival de la race bovine Limousine.
Concours ovin race charmeuse.
Démonstration chiens de troupeaux et animations diverses.
Vide-grenier et concours de labour.
Repas sur place proposé midi et soir. .
Route des Allées Parc du Chateau Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 39 64 76 Comice.agricole.coussac87@gmail.com
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English : Comice Agricole Estival Interdépartemental
L’événement Comice Agricole Estival Interdépartemental Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix
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