Lulu la coussacoise Bain de forêt et immersion olfactive Coussac-Bonneval
mercredi 12 août 2026 · Coussac-Bonneval
Informations pratiques
Coussac-Bonneval
Lulu la coussacoise Bain de forêt et immersion olfactive
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Bain de forêt et immersion olfactive avec Magalie Redon-Toulzac et Catherine Aldovrandi. Accompagné(e) par deux professionnelles en sylvothérapie et olfactothérapie, vivez une expérience sensorielle unique pour vous relier à la forêt et à vous-même. Une parenthèse pour ralentir et vous ressourcer. .
6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90 lululacoussacoise@gmail.com
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English : Lulu la coussacoise Bain de forêt et immersion olfactive
L’événement Lulu la coussacoise Bain de forêt et immersion olfactive Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix
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