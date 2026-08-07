Informations pratiques

Coussac-Bonneval

Lulu la coussacoise Bain de forêt et immersion olfactive

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Bain de forêt et immersion olfactive avec Magalie Redon-Toulzac et Catherine Aldovrandi. Accompagné(e) par deux professionnelles en sylvothérapie et olfactothérapie, vivez une expérience sensorielle unique pour vous relier à la forêt et à vous-même. Une parenthèse pour ralentir et vous ressourcer. .

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90 lululacoussacoise@gmail.com

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English : Lulu la coussacoise Bain de forêt et immersion olfactive

L’événement Lulu la coussacoise Bain de forêt et immersion olfactive Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Pays de Saint-Yrieix