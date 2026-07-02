Visite guidée du château de Bonneval, Château de Bonneval, Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Visite guidée du château de Bonneval 19 et 20 septembre Château de Bonneval Haute-Vienne

Visite guidées à 14:30 15:30 16:30 et 17:30. Limité à 50 personnes par créneaux horaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez d’une visite guidée du château de Bonneval et découvrez l’histoire singulière de ce lieu d’exception, habité par la même famille depuis le XIVᵉ siècle. Au fil du parcours, plongez dans plusieurs siècles d’histoire et admirez un patrimoine remarquable, toujours vivant et transmis de génération en génération.

Château de Bonneval 11 place aux foires, 87500 Coussac-Bonneval Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 29 19 49 06 https://www.chateaudebonneval.com/ La forteresse existait sur site depuis 930, mais le château actuel date du XIVe siècle. Il a subi une restauration en 1771- 1772, sous la direction de l’architecte Broussaud.

Il appartient aux comtes et marquis de Bonneval depuis plus de VI siècles, dont Claude-Alexandre de Bonneval (1675-1747), qui devint Pacha après sa conversion à l’Islam et son passage au service de l’Empire ottoman. Parkings au pied du château.

Profitez d’une visite guidée du château de Bonneval et découvrez l’histoire singulière de ce lieu d’exception, habité par la même famille depuis le XIVᵉ siècle. Au fil du parcours, plongez dans et un…

©Château de Bonneval