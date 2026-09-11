Atelier : crée ton tampon !, Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales, Saint-Gaudens

Informations pratiques

Atelier : crée ton tampon ! Samedi 19 septembre, 15h00 Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales Haute-Garonne

Gratuit. Dès 5 ans – jauge de 10 enfants. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Atelier enfant « crée ton tampon ! » autour de l’essor de l’imprimerie au XIXe siècle.

Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales

(Extra)ordinaires, nos collections ?

Une nouvelle exposition temporaire, autour d’une sélection d’objets plus étonnants les uns que les autres. Issus du territoire commingeois, ils sont le reflet de la vie quotidienne de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle.

À découvrir avec vos proches, du 1er avril au 23 décembre !

Le Musée – Arts & Figures des Pyrénées Centrales 35 Boulevard Jean Bepmale, 31800 Saint-Gaudens, France Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 0561890542 https://www.stgo.fr/?page_id=14405 Une Salle du tableau d’honneur évoque de façon tournante, des personnalités emblématiques des Pyrénées Centrales. La plus importante collection publique de porcelaine de Saint-Gaudens/Valentine au monde y est conservée. À partir de 1829, l’histoire de la Ville de Saint-Gaudens est liée à celle de la porcelaine. La famille Fouque-Arnoux, faïenciers originaires de Moustiers-Sainte-Marie (04), choisit à cette date de s’implanter à Saint-Gaudens sur les bords de la Garonne, en face du village de Valentine pour fabriquer un nouveau produit : la porcelaine. Les beaux bleus foncés dont elle allait s’orner la firent surnommer «bleu de Valentine». Œuvres de Jean-André Rixens, (1846-1925), né à Saint-Gaudens. Il a réalisé de nombreux portraits de la haute bourgeoisie et de la noblesse. Ses œuvres se rencontrent dans de nombreux édifices publics de la Troisième République. Ainsi, il a participé à la réalisation de la Salle des Illustres au Capitole de Toulouse. Parking pubic gratuit

Atelier enfant « crée ton tampon ! » autour de l’essor de l’imprimerie au XIXe siècle.

©