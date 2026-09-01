Informations pratiques

Saint-Gaudens

FETE DES COLLEGUES

PLACE DE LA POSTE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le nouveau rendez-vous festif de la rentrée !

Ouvert à tous collègues, amis, famille, entreprise, retraités …

Animations

Banda Souffle qui Peut , ambiance festive et dynamique

Orchestre Toufoulcan , un orchestre festif pour vous faire danser

Le coeur de la soirée le veau à la broche ! Repas sur réservation en ligne

Repli au Cube en cas de mauvais temps 25 .

PLACE DE LA POSTE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The new festive event to kick off the school year!

L’événement FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE