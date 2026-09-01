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FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens

vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Gaudens

FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
PLACE DE LA POSTE
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

FETE DES COLLEGUES

PLACE DE LA POSTE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Le nouveau rendez-vous festif de la rentrée !
Ouvert à tous collègues, amis, famille, entreprise, retraités …
Animations
Banda Souffle qui Peut , ambiance festive et dynamique
Orchestre Toufoulcan , un orchestre festif pour vous faire danser

Le coeur de la soirée le veau à la broche ! Repas sur réservation en ligne

Repli au Cube en cas de mauvais temps 25  .

PLACE DE LA POSTE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The new festive event to kick off the school year!

L’événement FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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