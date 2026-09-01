FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
FETE DES COLLEGUES
PLACE DE LA POSTE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le nouveau rendez-vous festif de la rentrée !
Ouvert à tous collègues, amis, famille, entreprise, retraités …
Animations
Banda Souffle qui Peut , ambiance festive et dynamique
Orchestre Toufoulcan , un orchestre festif pour vous faire danser
Le coeur de la soirée le veau à la broche ! Repas sur réservation en ligne
Repli au Cube en cas de mauvais temps 25 .
PLACE DE LA POSTE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The new festive event to kick off the school year!
L’événement FETE DES COLLEGUES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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