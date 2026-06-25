LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens dimanche 6 septembre 2026.
Saint-Gaudens
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD
Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Les dimanches, toujours en musique à La Halle Gourmande !
Comme chaque dimanche, la municipalité vous offre un concert gratuit pour accompagner votre pause gourmande dans l’ambiance chaleureuse de la Halle. Au programme ce dimanche Chansons Popdes années 70/80 de Duo Wad, venez nombreux !
Installez-vous, dégustez les produits de nos artisans, partagez un verre et profitez de ces moments musicaux qui font vibrer notre belle Halle. .
Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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Sundays are always musical at La Halle Gourmande!
L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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