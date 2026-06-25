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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD Rue des Compagnons du Tour de France Saint-Gaudens dimanche 6 septembre 2026.

Lieu
Rue des Compagnons du Tour de France
Adresse
HALLE GOURMANDE
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif

Saint-Gaudens

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 11:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Les dimanches, toujours en musique à La Halle Gourmande !
Comme chaque dimanche, la municipalité vous offre un concert gratuit pour accompagner votre pause gourmande dans l’ambiance chaleureuse de la Halle. Au programme ce dimanche Chansons Popdes années 70/80 de Duo Wad, venez nombreux !
Installez-vous, dégustez les produits de nos artisans, partagez un verre et profitez de ces moments musicaux qui font vibrer notre belle Halle.   .

Rue des Compagnons du Tour de France HALLE GOURMANDE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Sundays are always musical at La Halle Gourmande!

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ CONCERT À LA HALLE GOURMANDE DUO WAD Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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