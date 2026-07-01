Visite commentée : à la découverte du patrimoine photographique de Jean Dieuzaide, Le LieuZaide, Saint-Gaudens

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du patrimoine photographique de Jean Dieuzaide 18 – 20 septembre Le LieuZaide Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée de l’exposition « Les grands formats de Jean Dieuzaide »

Photographe actif de 1945 aux années 1990, Jean Dieuzaide laisse derrière lui un témoignage exceptionnel de 500 000 clichés aux thématiques variées.

Guidée par Michel Dieuzaide, cette visite propose un retour sur la carrière de ce photographe prolifique et sur la richesse de son œuvre.

Le LieuZaide 5 place de Mas Saint-Pierre, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie 06 85 58 85 69 https://www.facebook.com/profile.php?id=61589228096961;https://www.instagram.com/le_lieuzaide_photographie/ Trois volontés conjuguées ont permis l’ouverture d’un lieu dédié à la photographie en plein cœur historique de Saint-Gaudens. Celle de Michel Dieuzaide qui cherchait un abris pour le fonds artistique de son père, le photographe Jean Dieuzaide, décédé en 2003 ; de Charles Mascani, directeur du cinéma le Régent et propriétaire des locaux de l’ancienne librairie Abadie et de Jean-Yves Duclos, maire de Saint-Gaudens. En trois mois, les locaux ont été aménagés et ouverts au public le 18 avril 2026. Le LieuZaide propose quatre expositions de photographie par an dont une dédiée à Jean Dieuzaide. La première concerne les Grands formats de Jean Dieuzaide et est visible jusqu’au 20 septembre 2026. Parking gratuit place de Barbastro, boulevard Jean-Bepmale et Belvédère à proximité.

Visite commentée de l’exposition « Les grands formats de Jean Dieuzaide » par Michel Dieuzaide. Photographe de 1945 aux années 1990, Jean Dieuzaide laisse un témoignage de 500 000 clichés aux variées.…

©Michel Dieuzaide