Atelier créer son infusion La Ferme de la Pensée Sauvage Saint-Brice-sur-Vienne

Saint-Brice-sur-Vienne

Atelier créer son infusion

La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans cet atelier vous explorerez les plantes à travers vos sens leurs parfums, leurs saveurs et leurs textures. Vous découvrirez chaque étape de leur transformation, de la récolte au séchage, en passant par le tri, jusqu’à la création de votre propre infusion.

Vous apprendrez à choisir les plantes selon leurs vertus, leurs arômes et leur beauté, afin de composer une tisane unique, qui vous ressemble.

Pensez à réserver votre atelier ! .

La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 35 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créer son infusion

L’événement Atelier créer son infusion Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin