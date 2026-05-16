Atelier Récolter et semer ses graines de légumes et fleurs La Ferme de la Pensée Sauvage Saint-Brice-sur-Vienne

Saint-Brice-sur-Vienne

Atelier Récolter et semer ses graines de légumes et fleurs

La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Lors de cet atelier pratique et technique, vous découvrirez comment récolter, trier et conserver efficacement les graines de légumes et de fleurs. Vous apprendrez à reconnaître le bon stade de maturité, à éviter les erreurs courantes de récolte et de stockage, et à préserver au mieux le potentiel de germination.

Vous explorerez également les bases essentielles du semis quand semer, comment procéder, et quelles conditions offrir à vos graines pour favoriser leur développement.

Pensez à réserver votre atelier ! .

La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 35 03

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English : Atelier Récolter et semer ses graines de légumes et fleurs

L’événement Atelier Récolter et semer ses graines de légumes et fleurs Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin