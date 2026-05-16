Atelier Réaliser ses boutures de vivaces et petits fruits La Ferme de la Pensée Sauvage Saint-Brice-sur-Vienne

Saint-Brice-sur-Vienne

Atelier Réaliser ses boutures de vivaces et petits fruits

La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Lors de cet atelier dédié aux passionné·es de jardinage, vous découvrirez les techniques essentielles pour réussir vos boutures de petits fruitiers et de plantes vivaces.

Périodes idéales, choix des végétaux, gestes précis… vous serez guidé·e pas à pas pour mettre toutes les chances de votre côté. À travers des démonstrations et de la pratique, vous apprendrez à reconnaître les bons moments pour bouturer et à adopter les méthodes adaptées à chaque type de plante.

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La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 35 03

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English : Atelier Réaliser ses boutures de vivaces et petits fruits

L’événement Atelier Réaliser ses boutures de vivaces et petits fruits Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin