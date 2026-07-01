Visite et dégustation de produits de la ferme La Ferme de la Pensée Sauvage Saint-Brice-sur-Vienne
mercredi 22 juillet 2026 · La Ferme de la Pensée Sauvage · Saint-Brice-sur-Vienne
Informations pratiques
Saint-Brice-sur-Vienne
Visite et dégustation de produits de la ferme
La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Venez visiter la Ferme de la Pensée Sauvage à Saint-Brice-sur-Vienne. Découvrez le monde des plantes et de la biodiversité au fil de la visite, des dégustations et de petites animations. La visite se terminera par une dégustation des produits de la ferme. .
La Ferme de la Pensée Sauvage 36 Route de Bellac Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 35 03
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English : Visite et dégustation de produits de la ferme
L’événement Visite et dégustation de produits de la ferme Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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