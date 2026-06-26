Saint-Brice-sur-Vienne

Rassemblement autos-motos

Site de Chambéry Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Faites le plein de passion mécanique à Saint-Junien ! Que vous soyez propriétaire d’un véhicule ancien, d’une young-timer, motard ou simple amateur de belles carrosseries, le rassemblement organisé par l’association CVAM vous promet une journée conviviale.

Venez admirer une grande diversité d’autos et de motos, échanger avec d’autres passionnés et partager votre passion, que vous apparteniez ou non à un club. Une balade est proposée aux voitures et aux deux-roues, avant de laisser place l’après-midi aux présentations de véhicules et à un spectaculaire circuit de lenteur pour les motos.

Pour prolonger ce moment dans une ambiance chaleureuse, profitez de la restauration sur place avec grillades et boissons. .

Site de Chambéry Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 62 23

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English : Rassemblement autos-motos

L’événement Rassemblement autos-motos Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin