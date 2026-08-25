Atelier Crochet Cercle magique et Granny square Calice & Mandibule Le Havre
mardi 22 septembre 2026 · Calice & Mandibule · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Crochet Cercle magique et Granny square
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Apprenez à crocheter en rond objectif cercle magique et granny square
Cette séance s’adresse aux personnes ayant déjà pratiqué le crochet. Pas besoin d’être un.e expert.e mais il faut savoir pratiquer les deux mailles de bases (maille en l’air, maille serrée)
L’objectif ? Vous apprendre à décoder le langage crochet et toujours… Vous transmettre la passion du fil !
Ensemble, nous réaliserons un (ou plusieurs) granny square (hyper tendance à New-York !), nous analyserons les explications et diagrammes des ouvrages sur le crochet afin que cela ne soit plus un mystère pour vous. Puis nous nous entraînerons au crochetage en rond (le fameux anneau magique), le secret pour bien démarrer de nombreux ouvrages comme des amigurumis, autres accessoires très mimi !
Le crochet… essayer, c’est l’adopter !
Sur inscription .
Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Crochet Cercle magique et Granny square
L’événement Atelier Crochet Cercle magique et Granny square Le Havre a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Visite guidée Les serres des Jardins Suspendus Les Jardins Suspendus Le Havre 25 août 2026
- Sport Descente en rappel de la tour de l’hôtel de ville Hôtel de ville du Havre Le Havre 25 août 2026
- Ciné Toiles Flow, le chat qui n’avait pas peur de l’eau Parc de la médiathèque de Caucriauville Le Havre 25 août 2026
- La Réserve en Seine Le Havre 26 août 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 26 août 2026