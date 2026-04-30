Atelier cuisine Centre Socio Culturel Airvault

Airvault

Atelier cuisine

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Le Centre Socio Culturel vous invite à participer à un atelier cuisine, qui se déroulera de 9 h 30 à 12 h 30, dans les cuisines du CCAS. Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire avant le vendredi précédant chaque séance. Informations et inscriptions au 05 49 64 73 10 ou par e-mail à famille-avt@csc79.org. .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 famille.avt@csc79.org

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Airvault a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet