Vide greniers Airvault
Vide greniers Airvault dimanche 28 juin 2026.
Airvault
Vide greniers
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Un vide grenier est proposé en extérieur de 8 h à 18 h 30, à la Maucarrière. Restauration et buvette sur place. Pour les exposants 5 € pour 5 m, pas de réservation au préalable. Emplacement au fur et à mesure des arrivées. Possibilité de garder le véhicule derrière le stand sous réserve de prendre suffisamment de longueur. Réservations 06 83 36 84 29. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 84 29
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English : Vide greniers
L’événement Vide greniers Airvault a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet
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