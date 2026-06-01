Airvault

Vide greniers

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Un vide grenier est proposé en extérieur de 8 h à 18 h 30, à la Maucarrière. Restauration et buvette sur place. Pour les exposants 5 € pour 5 m, pas de réservation au préalable. Emplacement au fur et à mesure des arrivées. Possibilité de garder le véhicule derrière le stand sous réserve de prendre suffisamment de longueur. Réservations 06 83 36 84 29. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 84 29

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Airvault a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Airvaudais Val du Thouet