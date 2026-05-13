Heure du conte Airvault
Heure du conte Airvault mercredi 24 juin 2026.
Airvault
Heure du conte
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre de l’évènement national Partir en live 2026 , une heure du conte est proposée à 15 h 30, à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet ! Viens écouter une histoire sur le thème des Petits et Grands Héros. Ambiance doudou et détente. Gratuit, accessible aux enfants de 5 6 ans. Réservations conseillées 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
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English : Heure du conte
L’événement Heure du conte Airvault a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Airvaudais Val du Thouet
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