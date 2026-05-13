Airvault

Heure du conte

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de l’évènement national Partir en live 2026 , une heure du conte est proposée à 15 h 30, à la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet ! Viens écouter une histoire sur le thème des Petits et Grands Héros. Ambiance doudou et détente. Gratuit, accessible aux enfants de 5 6 ans. Réservations conseillées 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Airvault a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Airvaudais Val du Thouet