Réalité virtuelle à Airvault, dans le Cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet Musée Jacques Guidez Airvault

Airvault

Réalité virtuelle à Airvault, dans le Cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet

Musée Jacques Guidez 10 Rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Découvrez la réalité virtuelle une expérience immersive qui sera exceptionnellement guidée. Une guide sera présente pour une découverte de la ville en 1437, avec LégendR. Rendez-vous à 10 h, au musée, au 10 rue de la Gendarmerie. Animation gratuite et sur réservation, proposée en partenariat avec le service patrimoine de la Mairie d’Airvault. Chaque mercredi en saison estivale, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo randonnées commentées, sorties canoë, visites sensorielles… Informations et réservations Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 05 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr . Programmation complète des Mercredis de l’été 2026, disponible prochainement. .

Musée Jacques Guidez 10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English : Réalité virtuelle à Airvault, dans le Cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet

L’événement Réalité virtuelle à Airvault, dans le Cadre des Mercredis de l’Été en Airvaudais-Val du Thouet Airvault a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Airvaudais Val du Thouet