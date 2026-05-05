Temps parents enfants Airvault
Temps parents enfants Airvault mercredi 17 juin 2026.
Airvault
Temps parents enfants
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 11:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Le Centre Socio Culturel propose des temps de rencontre et de partage dédiés aux futurs parents et aux parents accompagnés de leurs jeunes enfants non scolarisés, au sein du Relais Petite Enfance les Temps Parents Enfants . Ces moments privilégiés permettent aux familles de participer à des activités adaptées, encadrées par deux professionnelles de l’enfance et de la famille, qui sont également disponibles pour répondre à vos questions et vous orienter vers des spécialistes si nécessaire. Rendez-vous le mercredi 17 juin, de 9 h 30 à 11 h 30, au Relais Petite Enfance à Airvault. Animation gratuite. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 05 49 64 73 10 ou le 06 30 00 19 60. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 famille.avt@csc79.org
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English : Temps parents enfants
L’événement Temps parents enfants Airvault a été mis à jour le 2026-04-30 par CC Airvaudais Val du Thouet
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