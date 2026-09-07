Atelier cuisine anti-gaspillage Ferme du Plessis La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 12:00

Gratuit : non Prix libre à partir de 5 € Ingrédients fournis par l’associaiton.Participation libre : prix conseillé à partir de 5 €Inscription obligatoire à animation@letransistore.org Adulte, Etudiant, Senior

Possibilité de déguster ensuite tous ensemble ce qui vient d’être préparé.Participation libre (5-10€ conseillé), inscription obligatoire à animation@letransistore.orgFerme du Plessis, accès par la rue des Rouches, La Chapelle Sur Erdre

Ferme du Plessis La Chapelle-sur-Erdre 44240



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