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Atelier cuisine anti-gaspillage Ferme du Plessis La Chapelle-sur-Erdre

samedi 12 septembre 2026 · Ferme du Plessis · La Chapelle-sur-Erdre

Atelier cuisine anti-gaspillage Ferme du Plessis La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Ferme du Plessis
Ville
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre à partir de 5 € Ingrédients fournis par l'associaiton.Participation libre : prix conseillé à partir de 5 €Inscription obligatoire à animation@letransistore.org

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 12:00
Gratuit : non Prix libre à partir de 5 € Ingrédients fournis par l’associaiton.Participation libre : prix conseillé à partir de 5 €Inscription obligatoire à animation@letransistore.org Adulte, Etudiant, Senior 

Possibilité de déguster ensuite tous ensemble ce qui vient d’être préparé.Participation libre (5-10€ conseillé), inscription obligatoire à animation@letransistore.orgFerme du Plessis, accès par la rue des Rouches, La Chapelle Sur Erdre

Ferme du Plessis La Chapelle-sur-Erdre 44240

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