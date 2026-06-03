Génération Mitterrand Capellia La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 20:00 – 21:15

Gratuit : non De 8 € à 22 € Réservations sur https://www.capellia.fr Tout public

Compagnie des animaux en paradis – Comédie crépusculaireMarie-France est journaliste à Paris, Luc est enseignant à Vénissieux, Michel est ouvrier à Belfort. À dix-huit ans, ils ont « fait » Mai 68, en 81, voté Mitterrand. 40 ans plus tard, ils ne sont plus d’accord sur rien et votent respectivement Macron, Mélenchon et Le Pen. Dans un décor minimaliste, trois interprètes endossent plusieurs rôles pour décortiquer la relation des Français à la politique, dans un concentré subjectif d’un mandat, d’une époque et de la trace laissée par les grandes figures présidentielles. Dans un jeu de « je t’aime, moi non plus », cette pièce livre, plus qu’une biographie politique, une comédie crépusculaire qui fait l’autopsie des illusions d’une génération. Et vous, en qui vous reconnaîtrez-vous ?

Capellia La Chapelle-sur-Erdre 44240

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