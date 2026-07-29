Atelier cuisine bourguignonne Cense des Possibles Darcey

Informations pratiques

Darcey

Atelier cuisine bourguignonne

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Découvrez les produits emblématiques de la Bourgogne à mettre dans votre assiette et apprenez à les cuisiner différemment. Cours et atelier cuisine animés par la Cheffe Violaine. Le repas est pris ensuite en commun et vous pouvez inviter un accompagnant pour ce repas. .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

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English : Atelier cuisine bourguignonne

L’événement Atelier cuisine bourguignonne Darcey a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)