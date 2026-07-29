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Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande Cense des Possibles Darcey

vendredi 31 juillet 2026 · Cense des Possibles · Darcey

Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande Cense des Possibles Darcey

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Cense des Possibles
Adresse
1 Rue Matruchot
Ville
21150 Darcey
Département
Côte-d'Or
Tarif
40 40 40 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Darcey

Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:30:00
fin : 2026-07-31 21:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Un temps d’apprentissage et de mise en pratique en cuisine pour apprendre à cuisiner plus léger mais toujours aussi nourrissant. Diminuer ou supprimer la viande dans ses recettes, c’est possible et délicieux ! Le plaisir de l’assiette est aussi important que son équilibre.
L’atelier est suivi d’un dîner débat bien manger tout en mangeant moins de viande, d’accord/pas d’accord .   .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41  contact@censedespossibles.com

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English : Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande

L’événement Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande Darcey a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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