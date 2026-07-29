Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande Cense des Possibles Darcey
vendredi 31 juillet 2026 · Cense des Possibles · Darcey
Informations pratiques
Darcey
Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:30:00
fin : 2026-07-31 21:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Un temps d’apprentissage et de mise en pratique en cuisine pour apprendre à cuisiner plus léger mais toujours aussi nourrissant. Diminuer ou supprimer la viande dans ses recettes, c’est possible et délicieux ! Le plaisir de l’assiette est aussi important que son équilibre.
L’atelier est suivi d’un dîner débat bien manger tout en mangeant moins de viande, d’accord/pas d’accord . .
Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com
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English : Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande
L’événement Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande Darcey a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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