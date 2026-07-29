Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande Cense des Possibles Darcey

Informations pratiques

Darcey

Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d’Or

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:30:00

fin : 2026-07-31 21:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Un temps d’apprentissage et de mise en pratique en cuisine pour apprendre à cuisiner plus léger mais toujours aussi nourrissant. Diminuer ou supprimer la viande dans ses recettes, c’est possible et délicieux ! Le plaisir de l’assiette est aussi important que son équilibre.

L’atelier est suivi d’un dîner débat bien manger tout en mangeant moins de viande, d’accord/pas d’accord . .

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

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English : Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande

L’événement Atelier cuisine nutrition les protéines avec moins ou pas de viande Darcey a été mis à jour le 2026-07-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)