Atelier cuisine

Abbaye de Basse-Fontaine Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

50

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18 15:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Julie, herboriste et véritable fée des bois, vous convie à un atelier cuisine , au sein de l’Abbaye de Basse-Fontaine.

Au programme

– Présentation des membres du groupe, et distribution des recettes du jour.

– Balade initiatique autour des plantes sauvages comestibles et médicinales.

– Description des plantes, des risques de confusions éventuelles et des propriétés médicinales de ces végétaux.

– Cueillette des plantes du moment allant être cuisinées. Tri, lavage des plantes et préparation des plats.

Nous dégustons tous ensemble nos mets cuisinés avec amour autour d’échanges conviviaux. Chacun repartira avec les recettes réalisées, un regain de vitamines et de la joie de vivre !

Pensez à vous inscrire !

En partenariat avec l’association des Amis de Basse Fontaine. 50 .

Abbaye de Basse-Fontaine Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 7 83 84 22 29 julie.feesdesbois@gmail.com

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English :

L’événement Atelier cuisine Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne