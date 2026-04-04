Vide-greniers Brienne-la-Vieille
Vide-greniers Brienne-la-Vieille dimanche 21 juin 2026.
Brienne-la-Vieille
Vide-greniers
Brienne-la-Vieille Aube
Tarif : – – Eur
1
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Place aux bonnes affaires ! Venez chiner de beaux objets sur le vide-grenier proposé par la société de chasse de Brienne-la-Vieille. Pour cette édition, 40 exposants se rassemblent pour une journée en toute convivialité.
Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.
#videgreniers2026 1 .
Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 85 35 patrice.bourgoin08@orange.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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