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Vide-greniers Brienne-la-Vieille

Vide-greniers Brienne-la-Vieille

Vide-greniers Brienne-la-Vieille dimanche 21 juin 2026.

Ville : 10500 Brienne-la-Vieille

Département : Aube

Début : 2026-06-21T07:00:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 1 Gratuit

Brienne-la-Vieille

Vide-greniers

Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur
1
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Place aux bonnes affaires ! Venez chiner de beaux objets sur le vide-grenier proposé par la société de chasse de Brienne-la-Vieille. Pour cette édition, 40 exposants se rassemblent pour une journée en toute convivialité.

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.

#videgreniers2026 1  .

Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 85 35  patrice.bourgoin08@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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