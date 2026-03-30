Atelier remèdes macérats huileux

Abbaye de Basse-Fontaine Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

35

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Julie, herboriste et véritable fée des bois, vous convie à un atelier autour des remèdes de gemmothérapie, au sein de l’Abbaye de Basse-Fontaine.

Au cours de cet atelier, partez pour une balade découverte autour des plantes sauvages vous permettant de fabriquer vos propres macérats huileux. Julie vous présentera les propriétés de chaque plante et de l’usage des macérats. La séance se terminera sur la confection du remède, l’étiquetage et un échange convivial autour d’une boisson.

Pensez à vous inscrire !

En partenariat avec l’association des Amis de Basse Fontaine. 35 .

Abbaye de Basse-Fontaine Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 7 83 84 22 29 julie.feesdesbois@gmail.com

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English :

L’événement Atelier remèdes macérats huileux Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne