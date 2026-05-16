Brienne-la-Vieille

Soirée sur le thème des îles

Salle Polyvalente Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour sa soirée annuelle, le club de rugby les RUD vous emmène dans les îles !

Au menu

Punch

Rougail saucisse

Salade, fromage

Banane flambée

Et défile des plus beaux costumes tropicaux !!!

Si vous souhaitez passer un moment festif et convivial, c’est The place to be ! 25 .

Salle Polyvalente Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 24 08 61 52

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English :

L’événement Soirée sur le thème des îles Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne