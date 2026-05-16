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Soirée sur le thème des îles Brienne-la-Vieille

Soirée sur le thème des îles Brienne-la-Vieille

Soirée sur le thème des îles Brienne-la-Vieille samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle Polyvalente

Ville : 10500 Brienne-la-Vieille

Département : Aube

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

Brienne-la-Vieille

Soirée sur le thème des îles

Salle Polyvalente Brienne-la-Vieille Aube

Tarif : – – Eur
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Pour sa soirée annuelle, le club de rugby les RUD vous emmène dans les îles !

Au menu
Punch
Rougail saucisse
Salade, fromage
Banane flambée
Et défile des plus beaux costumes tropicaux !!!

Si vous souhaitez passer un moment festif et convivial, c’est The place to be ! 25  .

Salle Polyvalente Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est +33 6 24 08 61 52 

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English :

L’événement Soirée sur le thème des îles Brienne-la-Vieille a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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