Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 23 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription – Tarif : 7€ / personne – 3€50 tarif carte Sortir !

Cueillez et cuisinez des plantes sauvages.

Au menu :

* Samoussas feta-ortie

* Tarte aux plantes sauvage et salade composée

* Coupelle de fruits de saison parfumée aux feuilles de mélisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00.000+02:00

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http://www.centredesmarais.asso.fr https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



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