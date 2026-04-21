Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche samedi 23 mai 2026.
Atelier cuisine Centre des Marais Vern-sur-Seiche Samedi 23 mai, 09h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription – Tarif : 7€ / personne – 3€50 tarif carte Sortir !
Cueillez et cuisinez des plantes sauvages.
Au menu :
* Samoussas feta-ortie
* Tarte aux plantes sauvage et salade composée
* Coupelle de fruits de saison parfumée aux feuilles de mélisse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T15:00:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
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