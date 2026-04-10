Soirée dansante Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche
Soirée dansante Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche vendredi 29 mai 2026.
Soirée dansante Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche Vendredi 29 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
Adhérent : 2€ / Non-adhérent : 6€
Organisée par Happy Danse
Venez seul ou en couple pour une soirée Happy Danse à Vern. Au programme : initiation Bachata et soirée danses latines et rock 6 temps.
Soirée animée par Philippe ROBERT.
Vendredi 29 mai 2026
De 20h00 à 21h00 : Initiation danse Kizomba
Dès 21h00 : Soirée danses latines et rock 6 temps.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T23:59:00.000+02:00
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http://www.centredesmarais.asso.fr
Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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