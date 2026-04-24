« La rue en scène » Salle des fêtes de la Chalotais Vern-sur-Seiche Vendredi 5 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Prix libre – Billetterie en ligne

par les compagnies Topel Théâtre et Théâtre du Coq et de l’Âne

Hep, venez ! Quittez votre chaise. Nous vous

attendons dans la rue !

Ne savez-vous pas que les rues offrent le

spectacle d’un théâtre permanent ?

Leurs atmosphères changent sans cesse.

Leurs personnages sont insolites.

Leurs histoires sont surprenantes.

Leurs événements, imprévisibles.

Des images captent votre regard.

Des mots et des cris vous interpellent.

Des bruits et des musiques vous happent au

passage.

Ils vous accompagnent dans votre marche…

Dix comédien·ne·s vous proposent une

promenade dans les rues et leurs univers.

Laissez-vous guider…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/centre-des-marais/evenements/fete-du-theatre-2026 accueil@centredesmarais.asso.fr

Salle des fêtes de la Chalotais Allée de la chalotais 35770 Vern sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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