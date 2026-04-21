[Vern-sur-seiche] Repair café Maison des jeunes la passerelle, Chemin des Marais, Vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche Samedi 30 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

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Samedi 30 mai 2026, de 10h à 13h

Maison des jeunes la passerelle, Chemin des Marais, Vern-sur-seiche

Gratuit

Organisé par : Maison des Jeunes La Passerelle

Le Repair café est une démarche citoyenne avec des bénévoles réparateurs qui vous accompagnent pour réparer ensemble (ou pour le moins essayer !), des objets de la vie quotidienne abimés ou cassés. Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T13:00:00.000+02:00

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Maison des jeunes la passerelle, Chemin des Marais, Vern-sur-seiche Chemin des Marais, Vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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