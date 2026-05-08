Atelier cuisine chocolat et fruits de saison avec Thomas Fournier à Availles-Limouzine Availles-Limouzine
Atelier cuisine chocolat et fruits de saison avec Thomas Fournier à Availles-Limouzine Availles-Limouzine jeudi 23 juillet 2026.
Availles-Limouzine
Atelier cuisine chocolat et fruits de saison avec Thomas Fournier à Availles-Limouzine
1, Rue du Commerce Availles-Limouzine Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Laissez-vous guider par le chef Thomas Fournier dans l’univers gourmand de “L’Atelier de la Châtellenie”.
Apprenez à réaliser un dessert associant la richesse du chocolat noir à la fraîcheur des fruits de saison. Techniques, astuces et savoir-faire seront au rendez-vous dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Une expérience gourmande à partager pour découvrir la cuisine autrement, aux côtés d’un chef passionné.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Atelier réservé aux personnes de plus de 18 ans. .
1, Rue du Commerce Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English :
L’événement Atelier cuisine chocolat et fruits de saison avec Thomas Fournier à Availles-Limouzine Availles-Limouzine a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou
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