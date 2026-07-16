Visite libre : exposition de photos anciennes, communions, mariages…, Église Saint-Martin, Availles-Limouzine

Informations pratiques

Visite libre : exposition de photos anciennes, communions, mariages… 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition de photographies anciennes consacrées aux communions, aux mariages, aux processions et à d’autres temps forts de la vie locale.

Église Saint-Martin 37 rue de l’église, 86460 Availles-Limouzine Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0670401874 Parking devant l’église

Exposition de photos anciennes de communions, mariages, procession etc.