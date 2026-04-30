Availles-Limouzine

Balade accompagnée d’Availles-Limouzine

Place des Anciens combattants Availles-Limouzine Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Remontez le temps au cœur d’un village pittoresque le temps d’une balade de 3 km.

Guidés par Yveline Charlanne, découvrez Availles-Limouzine entre bocage de la vallée de la Vienne, vieilles portes et maisons médiévales pleines de charme.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Prévoir de bonnes chaussures. .

Place des Anciens combattants Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 lucie.huguenot@sudviennepoitou.com

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English : Balade accompagnée d’Availles-Limouzine

L’événement Balade accompagnée d’Availles-Limouzine Availles-Limouzine a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne