Informations pratiques

Palinges

Atelier cuisine de Lacto fermentation

Le nid aux Papillons Palinges Saône-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08 21:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Lors de votre arrivée, vous serez chaleureusement accueilli par Isabelle au sein de son gîte de campagne Le Nid Aux Papillons .

Sahayim commencera ensuite par vous proposer une introduction théorique à la lactofermentation, qui vous sortira des clichés habituels ces produits ne sont pas seulement délicieux à déguster tels quels, ils se cuisinent aussi merveilleusement bien.

Place ensuite à la pratique !

Avec des légumes locaux, extra frais, de saison, vous vous lancerez dans une recette pensée pour être équilibrée et savoureuse.

Guidé par Sahayim, vous préparerez alors votre propre bocal en suivant les étapes du processus de fermentation.

L’expert restera à vos côtés à tout moment pour vous guider, vous conseiller et répondre à vos questions.

Lors de cet atelier de 2h, découvrez les bienfaits de la lactofermentation et réalisez votre bocal de saison avec Sahayim.

• Des connaissances en lactofermentation

• Votre bocal de saison

• Une dégustation Apéro fermenté

• Un livret de formation

• Un accompagné personnalisé à distance

Son objectif ? Trouver un équilibre entre saveur et bien-être, mais également mettre en avant les bienfaits pour la santé globale de cette technique ancestrale de conservation.

Un beau programme. Ce sera aussi l’occasion de se rencontrer, de partager autour de la table. .

Le nid aux Papillons Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09

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English :

L’événement Atelier cuisine de Lacto fermentation Palinges a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)