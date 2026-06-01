Atelier cuisine de tofu bio local, Marché Paysan des Aubes Rue des Cailles, 34000 Montpellier, Montpellier

Atelier cuisine de tofu bio local Mercredi 3 juin, 16h40 Marché Paysan des Aubes Rue des Cailles, 34000 Montpellier Hérault

Gratuit, inscription obligatoire par SMS au 06 75 92 89 00 ou par mail : tofumaison@gmail.com.

Public : adultes et enfant à partir de 10 ans.

Organisé par LADYTOFU Terracoopa.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T16:40:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T16:40:00+02:00 – 2026-06-03T19:00:00+02:00

Découvrez comment cuisiner le tofu bio artisanal (5 saveurs ou au sésame doré et cumin mariné) et la nouveauté : l’Okara bio ! Dégustation du tofu cuisiné sur place. Pensez à venir avec des récipients vides (200 g) si vous souhaitez ramener l’Okara en vrac offert.

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Atelier cuisine de tofu bio local tofu

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