Atelier cuisine, Espace du bien manger, Saint-Étienne-du-Rouvray

Atelier cuisine Mercredi 11 mars, 14h30 Espace du bien manger Seine-Maritime

Gratuit, tout public (enfants accompagnés). Inscriptions obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T17:00:00+01:00

À noter que ces ateliers organisés par le centre socioculturel Georges-Déziré sont une mise en bouche avant le festival Éléments Terre qui (depuis plusieurs années) se déroule tout le mois d’avril à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Espace du bien manger 83 rue Léon-Gambetta, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]

Rendez-vous à l’Espace du bien manger (83 rue Leon-Gambetta) pour participer à des ateliers cuisine thématiques. « Cuisine de saison » le 11 mars. Cuisine