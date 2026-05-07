Atelier Cuisine Libanaise La Grande École Le Havre
Atelier Cuisine Libanaise La Grande École Le Havre samedi 13 juin 2026.
Le Havre
Atelier Cuisine Libanaise
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Embarquez pour un voyage en Méditerranée avec notre atelier Cuisine libanaise. Découvrez les saveurs envoûtantes du Liban à travers une cuisine colorée, parfumée et conviviale.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Cuisine Libanaise
L’événement Atelier Cuisine Libanaise Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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