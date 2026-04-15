Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier cuisine, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Atelier cuisine, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Atelier cuisine, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Maison de quartier La Bellangerais

Adresse : 5 rue du Morbihan 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Atelier cuisine Vendredi 17 avril, 10h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00

Venez participer à un atelier cuisine à partager en famille !
Au programme : préparer ensemble un repas, mettre la main à la pâte et découvrir de nouvelles idées de recettes dans une ambiance conviviale. Le tout se termine par un moment de partage autour du repas.
Une belle occasion de se retrouver en famille !
Vendredi 17 AVRIL 2026 de 10H30 à 14H
Maison de Quartier la Bellangerais
️ Gratuit
Sur inscription

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]
Venez participer à un atelier cuisine à partager en famille ! atelier cuisine

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)