Atelier cuisine, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Atelier cuisine Vendredi 17 avril, 10h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00

Venez participer à un atelier cuisine à partager en famille !

Au programme : préparer ensemble un repas, mettre la main à la pâte et découvrir de nouvelles idées de recettes dans une ambiance conviviale. Le tout se termine par un moment de partage autour du repas.

Une belle occasion de se retrouver en famille !

Vendredi 17 AVRIL 2026 de 10H30 à 14H

Maison de Quartier la Bellangerais

️ Gratuit

Sur inscription

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299272110 »}]

Venez participer à un atelier cuisine à partager en famille ! atelier cuisine