Atelier Cuisine Marocaine La Grande École Le Havre

Le Havre

Atelier Cuisine Marocaine

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Voyage au cœur des saveurs orientales le temps d’un atelier, laissez-vous transporter au Maroc, entre épices envoûtantes, plats mijotés et douceurs parfumées. La Grande École vous invite à découvrir les secrets d’une cuisine généreuse et conviviale, où chaque plat raconte une histoire de partage et de tradition. Au programme découverte des épices emblématiques cumin, coriandre, paprika, ras el hanout… Réalisation d’un plat traditionnel marocain Apprentissage des techniques de cuisson et d’assaisonnement. Dégustation conviviale en fin d’atelier. Entre parfums d’orient, herbes fraîches et saveurs sucrées-salées, vous apprendrez à équilibrer les goûts et à recréer chez vous toute la richesse de cette cuisine emblématique. Un atelier chaleureux, accessible et gourmand, placé sous le signe du partage.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

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English : Atelier Cuisine Marocaine

L’événement Atelier Cuisine Marocaine Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie