Atelier cuisine Pesto de plantes sauvages La Petite Ferme Pédagogique Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Atelier cuisine Pesto de plantes sauvages

Samedi 25 avril 2026 de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. La Petite Ferme Pédagogique 58 Rte de Tarascon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ateliers cuisine

Pesto de plantes sauvages

Réalisez une tartinade originale à base d’huile d’olive et de plantes fraîchement récoltées dans les Alpilles orties, amarante, chénopode, roquette… et laissez-vous surprendre par les saveurs de la nature !

Ateliers cuisine ❁ Gratuit

Pesto de plantes sauvages

Réalisez une tartinade originale à base d’huile d’olive et de plantes fraîchement récoltées dans les Alpilles orties, amarante, chénopode, roquette… et laissez-vous surprendre par les saveurs de la nature !

Julien Perez

La Petite ferme de Saint-Rémy-de-Provence .

La Petite Ferme Pédagogique 58 Rte de Tarascon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Cookery workshops

Wild herb pesto

Make a unique spread using olive oil and herbs freshly picked in the Alpilles: nettles, amaranth, goosefoot, rocket… and let yourself be surprised by the flavours of nature!

L’événement Atelier cuisine Pesto de plantes sauvages Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles