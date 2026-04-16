Atelier cuisine Pesto de plantes sauvages La Petite Ferme Pédagogique Saint-Rémy-de-Provence
Atelier cuisine Pesto de plantes sauvages La Petite Ferme Pédagogique Saint-Rémy-de-Provence samedi 25 avril 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Atelier cuisine Pesto de plantes sauvages
Samedi 25 avril 2026 de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. La Petite Ferme Pédagogique 58 Rte de Tarascon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Ateliers cuisine
Pesto de plantes sauvages
Réalisez une tartinade originale à base d’huile d’olive et de plantes fraîchement récoltées dans les Alpilles orties, amarante, chénopode, roquette… et laissez-vous surprendre par les saveurs de la nature !
Ateliers cuisine ❁ Gratuit
Pesto de plantes sauvages
Réalisez une tartinade originale à base d’huile d’olive et de plantes fraîchement récoltées dans les Alpilles orties, amarante, chénopode, roquette… et laissez-vous surprendre par les saveurs de la nature !
Julien Perez
La Petite ferme de Saint-Rémy-de-Provence .
La Petite Ferme Pédagogique 58 Rte de Tarascon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Cookery workshops
Wild herb pesto
Make a unique spread using olive oil and herbs freshly picked in the Alpilles: nettles, amaranth, goosefoot, rocket… and let yourself be surprised by the flavours of nature!
L’événement Atelier cuisine Pesto de plantes sauvages Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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