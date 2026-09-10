Atelier cuisine provençale, Jardins et ruchers des baous, Saint-Jeannet

Informations pratiques

Atelier cuisine provençale Samedi 19 septembre, 09h30 Jardins et ruchers des baous Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongez au cœur de la Provence le temps d’un atelier de cuisine convivial, organisé dans un authentique jardin provençal. Vous découvrirez les saveurs et les gestes de la cuisine traditionnelle avant de partager un repas gourmand dans un cadre enchanteur. Au menu : poivrons à la provençale, pâtes fraîches, sauce au pistou, brochettes de fruits frais.

Un moment de partage, de gourmandise et de convivialité, au rythme des senteurs et des saveurs de la Provence.

RDV : Jardins et ruchers des baous

Jardins et ruchers des baous 112 Rue du Vallon Saint-Jeannet, 06640 -Jeannet Saint-Jeannet 06640 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 97 84 00 »}, {« type »: « email », « value »: « serviceculture@saintjeannet.com »}]

Plongez au cœur de la Provence le temps d’un atelier de cuisine convivial, organisé dans un authentique jardin provençal. Vous découvrirez les saveurs et les gestes de la cuisine traditionnelle avant…