Balade « Saint-Jeannet dessinée », Place Sainte-Barbe, Saint-Jeannet

Informations pratiques

Balade « Saint-Jeannet dessinée » Samedi 19 septembre, 15h30 Place Sainte-Barbe Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.

RDV : Place Sainte-Barbe

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© Lisadelsol