Balade « Saint-Jeannet dessinée », Place Sainte-Barbe, Saint-Jeannet
samedi 19 septembre 2026 · Place Sainte-Barbe · Saint-Jeannet
Informations pratiques
Balade « Saint-Jeannet dessinée » Samedi 19 septembre, 15h30 Place Sainte-Barbe Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à dessiner l’ensemble ou un élément architectural du monument.
RDV : Place Sainte-Barbe
Place Sainte-Barbe place sainte barbe 06640 saint-jeannet Saint-Jeannet 06640 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 89 97 84 00 »}, {« type »: « email », « value »: « serviceculture@saintjeannet.com »}]
Cette balade patrimoniale et artistique d’une heure permet au public de découvrir des monuments emblématiques de la commune. A chaque étape du parcours de visite, les visiteurs seront amenés à ou un …
© Lisadelsol
À voir aussi à Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)
- Circuit des chapelles à Saint-Jeannet, Chapelle San Pèire, Saint-Jeannet 19 septembre 2026
- Atelier cuisine provençale, Jardins et ruchers des baous, Saint-Jeannet 19 septembre 2026
- Conférence « Patrimoine vernaculaire en danger », Médiathèque « Le four à pain » Saint-Jeannet, Saint-Jeannet 19 septembre 2026
- projection du film documentaire « Roger Aillaud, paysan et cinéaste », Place Raymond Moulin, Saint-Jeannet 19 septembre 2026