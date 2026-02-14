Atelier « Cultiver, multiplier, cuisiner, les Alliums », Résidence Séraphine, Rouen

Atelier « Cultiver, multiplier, cuisiner, les Alliums » Samedi 14 novembre, 14h00 Résidence Séraphine Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Avec Charlotte Robert, découvrez la famille des Alliums (poireau, ail triquètre, poireau pertuel, ail des ours, ail éléphant, ail rocambole…), comment les cultiver et les cuisiner.

Après la plantation d’un parterre d’ail des ours et d’ail triquêtre, rendez-vous en cuisine pour une dégustation de tartinades, ail confit, pestos…

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Résidence Séraphine 143 rue Chasselièvre Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

De l’ail toute l’année !