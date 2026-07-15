Informations pratiques

Buzançais

Atelier Culture et Découverte Atelier enfant

15 Rue Grande Buzançais Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Viens découvrir l’univers des contes du Berry et créer un conte collectif que tu verras prendre vie devant tes yeux avec Diane Hars des Ateliers culture et découverte. Tu repartiras avec la recette du conte !

Stéphanie de la Librairie La fée carabine réserve une surprise offerte aux accompagnateurs le temps de patienter.

Enfant de 6 à 11 ans.; 8 .

15 Rue Grande Buzançais 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 46 86 88 84 ateliercultureetdecouverte@gmail.com

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English :

Come discover the world of Berry folktales and create a collaborative story that you’ll see come to life right before your eyes with Diane Hars from Ateliers Culture et Découverte. You’ll leave with the recipe for storytelling!

L’événement Atelier Culture et Découverte Atelier enfant Buzançais a été mis à jour le 2026-07-22 par BERRY