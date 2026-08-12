Atelier customisation de baskets Bibliothèque Pleyben
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Atelier customisation de baskets
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Animé par WHART 29
Entre décoration, culture urbaine, design et passion du détail, Whart 29 crée des univers unique qui reflètent son identité. Lors de cet atelier, il propose qu’à votre tour vous puissiez personnaliser votre paire de baskets pour en faire une pièce exceptionnelle, à votre image.
Matériel à prévoir une paire de basket propre, vêtements salissants
Repas partagé.
Sur inscription à la bibliothèque.
Tarif 50€
Tout public à partir de 8 ans. .
Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Atelier customisation de baskets Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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