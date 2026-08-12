Atelier customisation de baskets Bibliothèque Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Atelier customisation de baskets

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Animé par WHART 29

Entre décoration, culture urbaine, design et passion du détail, Whart 29 crée des univers unique qui reflètent son identité. Lors de cet atelier, il propose qu’à votre tour vous puissiez personnaliser votre paire de baskets pour en faire une pièce exceptionnelle, à votre image.

Matériel à prévoir une paire de basket propre, vêtements salissants

Repas partagé.

Sur inscription à la bibliothèque.

Tarif 50€

Tout public à partir de 8 ans. .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

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English :

L’événement Atelier customisation de baskets Pleyben a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE