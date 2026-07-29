Atelier customisation de gilet fluo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Atelier customisation de gilet fluo

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 13:00:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-09-30

C’est bien d’être vu, encore mieux d’être remarqué. Venez décorer votre gilet fluo grâce aux talents de nos bibliothécaires.

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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

It’s nice to be seen, but it’s even better to be noticed. Come decorate your neon vest with the help of our librarians’ talents.

L’événement Atelier customisation de gilet fluo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme