Atelier customisation de gilet fluo Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Atelier customisation de gilet fluo
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 13:00:00
fin : 2026-09-30 15:30:00
Date(s) :
2026-09-30
C’est bien d’être vu, encore mieux d’être remarqué. Venez décorer votre gilet fluo grâce aux talents de nos bibliothécaires.
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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
It’s nice to be seen, but it’s even better to be noticed. Come decorate your neon vest with the help of our librarians’ talents.
L’événement Atelier customisation de gilet fluo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme
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