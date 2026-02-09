Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
Atelier CV et lettre de motivation Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Gratuit
Début : Mercredi 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
2026-03-18
Vous cherchez à améliorer votre candidature pour un emploi ? Nous pouvons vous aider et faire en sorte de mettre toutes les chances de votre coté lors de cet atelier.
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
Looking to improve your job application? We can help you do just that in this workshop.
