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Atelier cyanotype, Archives départementales de l’Hérault, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l'Hérault · Montpellier

Atelier cyanotype, Archives départementales de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de l'Hérault
Adresse
907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier, France
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Limité à 12 personnes par atelier.

Atelier cyanotype 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Hérault Hérault

Gratuit. Limité à 12 personnes par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez le cyanotype, un ancien procédé photographique reconnaissable à ses célèbres teintes bleues. Au cours de cet atelier, les participants expérimenteront cette technique en réalisant leurs propres tirages à partir d’images issues des fonds d’archives. Grâce à l’exposition à la lumière puis à la révélation à l’eau, les photographies prendront progressivement forme. Chacun repartira avec ses propres créations.

Archives départementales de l’Hérault 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673771 http://pierresvives.herault.fr
Un atelier de découverte du cyanotype, un procédé photographique ancien aux teintes bleues caractéristiques. Les participants sont invités à expérimenter eux-mêmes ce procédé en réalisant des tirages…

©département de l’Hérault

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