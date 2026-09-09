Atelier cyanotype, Archives départementales de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Atelier cyanotype 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Hérault Hérault

Gratuit. Limité à 12 personnes par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez le cyanotype, un ancien procédé photographique reconnaissable à ses célèbres teintes bleues. Au cours de cet atelier, les participants expérimenteront cette technique en réalisant leurs propres tirages à partir d’images issues des fonds d’archives. Grâce à l’exposition à la lumière puis à la révélation à l’eau, les photographies prendront progressivement forme. Chacun repartira avec ses propres créations.

Archives départementales de l’Hérault 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673771 http://pierresvives.herault.fr

Un atelier de découverte du cyanotype, un procédé photographique ancien aux teintes bleues caractéristiques. Les participants sont invités à expérimenter eux-mêmes ce procédé en réalisant des tirages…

©département de l’Hérault