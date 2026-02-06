CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE Montpellier

CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D'AUDIOLOGIE

CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE Montpellier jeudi 10 septembre 2026.

CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-10

CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE
  .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CONGRESS OF THE SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE

L’événement CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER