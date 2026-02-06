CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE Montpellier
CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE Montpellier jeudi 10 septembre 2026.
CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-10
CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE
.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CONGRESS OF THE SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE
L’événement CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE D’AUDIOLOGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER