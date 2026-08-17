CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL Montpellier
jeudi 10 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.
Philippe Albou, gériatre, membre des Sociétés française et montpelliéraine d’histoire de la médecine, A la découverte de la famille Granel, médecins et botanistes montpelliérains sur cinq générations (XIXe-XXIe siècles).
Entrée libre et gratuite.
Tout public .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL
As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.
L’événement CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- JEUX DE SOCIÉTÉ ANGLAIS Montpellier 26 août 2026
- DJ SET DJ ROWL Montpellier 26 août 2026
- VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI ! Montpellier 26 août 2026
- SOIRÉE D’ETÉ SUR LA TERRASSE Montpellier 26 août 2026
- MAMA STOCK FESTIVAL 2026 #9 Montpellier 27 août 2026