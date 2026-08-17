Informations pratiques

Montpellier

CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Philippe Albou, gériatre, membre des Sociétés française et montpelliéraine d’histoire de la médecine, A la découverte de la famille Granel, médecins et botanistes montpelliérains sur cinq générations (XIXe-XXIe siècles).

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 68

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English : CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL

As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

L’événement CONFÉRENCE A LA DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE GRANEL Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 PIERRESVIVES